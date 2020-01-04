Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu - Son Dakika

Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu

6 saat önce

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova Bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 27 ile Kuru Soğan olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 17,17 ile Portakal oldu.

Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova Bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 27 ile Kuru Soğan olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 17,17 ile Portakal oldu.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Aralık ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 0,78 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,74 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgedeki fiyat artışı yüzde 11,36 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 11,84'ün 0,48 puan altında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 0,78 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 14. istatistiki bölge oldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 27,00 artış ile Kuru Soğan olurken onu 12,96 artış ile domates, 11.05 artış ile Yumurta, 8.14 artık ile Kaşar Peyniri ve 5.42 artış ile Buğday unu takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -17,17 ile Portakal olurken onu -9,51 ile beyaz lahana, -7,37 ile çocuk için kazak, -6,24 ile takım elbise, -6,18 ile karnabahar takip etti.

(İHA)

Sakarya, Kocaeli, Aralık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:01 Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (8) - Son Dakika
18:00 Ataşehir'de 1.5 yaşındaki bebek 20. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:00 Mehmetçik'in onardığı okulda eğitim öğretim başladı - Son Dakika
18:00 Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü - Son Dakika
17:55 Çiğli Belediyesinden okullara "çevre dostu" hediye - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]