Son Dakika Haberleri: Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

1 saat önce

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda görüldü.

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan, System.String[]
Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,64 ile portakal geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:50 

Aralık, Ekonomi
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