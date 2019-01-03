Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan
1 saat önce
Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda görüldü.
Tüketici fiyatları bazında Aralık
2018'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,64 ile portakal geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:50
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