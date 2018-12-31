Aralık Favorilerim ?? ?? ??
1 saat önce
2018'in son favoriler videosuyla karşınızdayım. Bu ay da severek kullandığım kozmetik ürünlerin yanında her ay olduğu gibi oldukça sürükleyici bir dizi/belgesel ile çok rahat bir ayakkabı ve yeni bilgisayarımdan bahsettiğim Aralık Favorilerim'i umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz.
2018'in son favoriler videosuyla karşınızdayım. Bu ay da severek kullandığım kozmetik ürünlerin yanında her ay olduğu gibi oldukça sürükleyici bir dizi/belgesel ile çok rahat bir ayakkabı ve yeni bilgisayarımdan bahsettiğim Aralık
Favorilerim'i umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:09 Kaynak: Youtube
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