Son Dakika Haberleri: Aralık'ta En Çok Külçe Altın Kazandırdı, Bist100 Kaybettirdi

Aralık'ta En Çok Külçe Altın Kazandırdı, Bist100 Kaybettirdi

1 saat önce

– Finansal yatırım araçları arasında, Aralık ayında en yüksek getiri yüzde 3.96 ile, yatırım dünyasında "güvenli liman" olarak bilinen külçe altın kazandırırken, BİST100 ise yüzde 1.53 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Aralık'ta En Çok Külçe Altın Kazandırdı, Bist100 Kaybettirdi, System.String[]
– Finansal yatırım araçları arasında, Aralık ayında en yüksek getiri yüzde 3.96 ile, yatırım dünyasında "güvenli liman" olarak bilinen külçe altın kazandırırken,  BİST100 ise yüzde 1.53 ile  en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Aralık ayı verilerine göre:

"Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3.87, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3.24, euro yüzde 1.56,  dolar yüzde 1.39 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.31 kazandırdı.

"TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1.97 ve DİBS yüzde 1.36 kazandırırken; euro yüzde 0,29, dolar yüzde 0.46 ve BIST 100 endeksi yüzde 1.53 kaybettirdi.

"DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.51 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,80 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.86 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.07 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.06 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolaı; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37.23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.27 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu." (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:10 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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