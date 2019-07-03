Son Dakika Haberleri: Aralıklı oruç, tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir
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Aralıklı oruç, tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir

1 saat önce

Bilim insanları aralıklı orucun, tip 2 diyabet gelişimini engelleyen koruyucu etkileri olduğunu açıkladı.

Aralıklı oruç, tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir, System.String[]
Bilim insanları aralıklı orucun, tip 2 diyabet gelişimini engelleyen koruyucu etkileri olduğunu açıkladı.
Almanya'daki araştırma merkezi Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)'den bilim insanları tip 2 diyabetin gelişmesinde etkili olan risk faktörlerini inceledi.
Diyabetin gelişmesinin nedenlerinden birinin pankreastaki yağ birikmesi olduğunu belirtilirken, bbezitenin bu hastalığa yakalanmada bir risk faktörü olduğunun altını çizen bilim insanları, fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi.
Slash Gear internet sitesindeki habere göre, Almanya İnsan Beslenme Enstitüsü'de yapılan çalışmada, tip 2 diyabete yakalanma riski olan obez farelerin pankreaslarında daha fazla yağ birikmesi olduğu; genetik olarak diyabete yakalanma riski olmayan farelerin pankreaslarında ise neredeyse hiç yağ bulunmadığı gözlemlendi.
Araştırmacılar deney sırasında, kilosu yüksek farelerin istedikleri kadar beslenmelerine izin verirken bunların pankreaslarında yağ birikmeye başladığını buna karşın aralıklı olarak aç bırakılan gruptaki farelerin ise pankreaslarında hiçbir bir yağlanma olmadığını fark etti.
Pankreastaki yağ birikmesi kan şekerini kontrol eden insülinin çok fazla salgılanmasına neden oluyor.
Araştırmacıların yaptıkları bu deneyin sonuçlarıyla aralıklı orucun tip 2 diyabetin gelişmesini engelleyeci bir etkisi olduğu sonucuna varıldı. Ancak tek başına bunun, hastalığı engelleyici bir yeterliliği bulunmadığının da altı çizildi.
Aralıklı orucun günümüzde bir beslenme trendi olmasının yansıra sağlık açısından çok sayıda yararı olduğu belirtiliyor.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
Dünya
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