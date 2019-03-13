Aralıksız 5 Saat Yürüyerek Rekor Kırdı

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İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Veysel Ayık seçim çalışmaları kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı'nda esnafları ziyaret etti.
İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Veysel Ayık, beraberinde meclis üyeleri ile birlikte Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret etti.Saat 11:30 da Yöntemler Benzinliği'nden yürümeye başlayan Ayık ve ekibi, Ankara Parkı'na kadar sağlı sollu cadde esnaflarını ziyaret etti. Cadde üzerindeki esnafların yanı sıra ara sokakları da gezen Başkan adayı Veysel Ayık yağmur dolayısı ile saat 16:30 da esnaf ziyaretlerine ara verdi.
Belediye Başkan Adayı Veysel Ayık "Artık zaman daraldı. Beypazarı'nda kapısı çalınmadık kimseyi bırakmayacağız. Birebir görüşmelerimiz, site ve köy toplantılarımızı da devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın iyi dilekleri ve destek sözleri ile enerji alıyoruz. Gülen yüzler, bizi kucaklayan, başarı dileklerini ileten vatandaşlarımız bizleri mutlu ediyor. Yorgunluğu, açlığı unutuyoruz. Son güne kadar seçim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu yolda bizlere destek olan, tüm hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
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