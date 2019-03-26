Son Dakika Haberleri: Aralıksız Yağan Karın Ardından Başkale'de Kar Temizliği

Aralıksız Yağan Karın Ardından Başkale'de Kar Temizliği

1 saat önce

Aralıksız yağan karın ardından Başkale'de kar temizliğiVAN - Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı ilçe dışına çıkarmak için aralıksız çalışıyor.

Aralıksız Yağan Karın Ardından Başkale'de Kar Temizliği, System.String[]
Aralıksız yağan karın ardından Başkale'de kar temizliği

VAN - Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı ilçe dışına çıkarmak için aralıksız çalışıyor.
Başkale Belediyesi, nisan ayına sayılı günler kala hala kar çalışmalarını yürütüyor. 2 gün boyunca aralıksız yağan ve yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen kardan dolayı ekipler çarşı merkezinde gece geç saatlere kadar çalışma yapıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için ilçedeki 4 mahallenin ana yollarını ve sokaklarını açtıklarını, çarşı merkezindeki karları da toplayarak ilçe dışına çıkaracaklarını belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Van, Başkale, Yerel
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