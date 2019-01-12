Son Dakika Haberleri: Aralıkta 568 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Aralıkta 568 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

45 dakika önce

Dahilde işleme rejimi kapsamında aralık ayında 568 firma için izin belgesi düzenlendi.

Aralıkta 568 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi, System.String[]
Dahilde işleme rejimi kapsamında aralık ayında 568 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının aralık ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi, 1 yurt içi satış ve teslim belgesi, 94 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 9 olarak gerçekleşirken resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi ise olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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