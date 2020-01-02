Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı - Son Dakika
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Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) geçen yılın aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 35,35 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm ücreti olduğu bildirildi.

Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) geçen yılın aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 35,35 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm ücreti olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.


İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.


Aralık ayında gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm yüzde 35,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.


Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık, yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.

Geçen yıl aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakal yüzde 15,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan, yüzde 9,13 ile şehirlerarası otobüs, yüzde 8,88 ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa, yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile lahana oldu.

Aralıkta, önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Yeşil Soğan 20,84
Soğan 16,65
Portakal -15,9
Muz -8,88
Pırasa -8,59
Karnabahar -4,63
Lahana -4,04
Limon -3,97
Armut -3,2
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Yaş Üzüm 35,35
Taze Fasulye 34,11
Salatalık 24,71
Domates 22,93
Kabak 15,87
Sivri Biber 7,87
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Yüzde Değişim (%)
Fuel Oil 17,04
Maç Giriş Ücreti 10,94
Şehirlerarası Otobüs -9,13

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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