Son Dakika Haberleri: Aralıkta En Fazla Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı

Aralıkta En Fazla Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı

18 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 48,33'le yeşil soğan olduğunu duyurdu.

Aralıkta En Fazla Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı, System.String[]
İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 48,33'le yeşil soğan olduğunu duyurdu.

İTO tarafından Aralık 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 72'sinin perakende fiyatı artarken, 58 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 48,33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.


Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 37,76 ile salatalık, yüzde 30,44 ile kabak, yüzde 28,46 ile sivri biber ve yüzde 25,06 ile taze fasulye oldu.


Domates yüzde 13,77 ucuzladı

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 13,77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 12,89 ile portakal, yüzde 10,04 ile çarşaf, yüzde 9,54 ile fuel-oil, yüzde 8,81 ile çelik mutfak eşyası ve yüzde 8,50 ile limon oldu.

Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Yeşil Soğan 48,33
Soğan 19,39
Patates 7,81
Azalanlar
Portakal -12,89
Limon -8,5
Balık -6,74
Karnabahar -6,38
Maydanoz -6,37
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Salatalık 37,76
Kabak 30,44
Sivri Biber 28,46
Taze Fasulye 25,06
Azalanlar
Domates -13,77
İşlenmiş Tarım - Sınai ve Diğer Ürünler
Akide Şekeri 9,8
Maç Giriş Bilet Ücreti 9,38
Hazır Çorbalar 7,61
Çikolata 6,23
Süpürge 5,74
Azalanlar
Çarşaf -10,04
Fuel-Oil -9,54
Çelik Mutfak Eşyası -8,81
Alüminyum Mutfak Eşyası -8
Gazyağı -5,32

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:14 Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu "Yüzde 51 İle Kazanacağız" Deyip İlk İcraatını Açıkladı Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Cuma Günü Kar Geliyor

Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:32:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aralıkta En Fazla Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]