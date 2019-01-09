Aralıkta külçe altın, 2018'de dolar kazandırdı
1 saat önce
Aralık ayında en yüksek reel getiriyi külçe altın sağlarken, yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti.
Aralık
ayında en yüksek reel getiriyi külçe altın sağlarken, yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:15
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