Son Dakika Haberleri: Aralıkta külçe altın, 2018'de dolar kazandırdı

Aralıkta külçe altın, 2018'de dolar kazandırdı

1 saat önce

Aralık ayında en yüksek reel getiriyi külçe altın sağlarken, yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti.

Aralıkta külçe altın, 2018'de dolar kazandırdı, System.String[]
Aralık ayında en yüksek reel getiriyi külçe altın sağlarken, yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:15 

Aralık, Ekonomi
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