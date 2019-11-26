"Aralıkta ön gösterim araçları kamoyuna tanıtılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Girişim Grubu, Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Varank, Türkiye'nin 2018 Ağustos ayında ekonomik temellerinden bağımsız ciddi bir dış şokla karşılaştıklarını söyleyerek, "Uyguladığımız koordineli ve iyi tasarlanmış politikalarla şokun etkisini hafiflettik. Sanayi üretiminde son dönemdeki gelişmeler olumlu trende işaret ediyor. Sene başından itibaren toparlanma eğilimi gösteren sanayi üretimi, Eylül'de yıllık bazda yeniden pozitif seviyelere ulaştı. İmalat sanayinde siparişlerle birlikte kapasite kullanım oranları artıyor. Ekonomik güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor. Yılın başında Türkiye için karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar, büyüme tahminlerini tek tek yükseltiyor. Biz de sanayi sektöründeki iyileşmenin kalıcı olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, Katma değerli üretim öncülüğünde, büyümeyi teşvik edecek uygulamalara hız kazandırıyoruz. Sonuç-odaklı politikalarla, güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarını yakalayacağız. Başarıya giden bu yolda temel referans kaynağımız; 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Yenilikçi programları devreye aldıklarını belirten Varank, "Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını başlattık. Odak sektörleri ve öncelikli ürün gruplarını, özel sektör ve akademik paydaşlarımızla beraber belirledik. Üreticiyle alıcıyı aynı anda teşvik edecek şekilde fikirden ürüne tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yönetiyoruz. Pilot uygulama olarak başlattığımız makine sektöründe yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Sanayicilerimizin talebi üzerine başvuru süresini uzattık" şeklinde konuştu.

"MİLLİ YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA, İLK PROTOTİPİ 2023 YILINDA RAYLARLA BULUŞTURACAĞIZ"

Varank şöyle konuştu:

"Uluslararası Lider Araştırmacılar programıyla ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüten deneyimli araştırmacıları ülkemize kazandırmayı başardık.

Yaptığımız çağrıya dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma merkezleri ve öncü şirketlerinden başvurular aldık. 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanmaya hak kazandı. Bilim ve teknoloji önderliğinde şekillenecek yeni büyüme hikayemizde, bu araştırmacılarımız önemli roller üstlenecek. Bu sene ayrıca, ülkemizde bulunan lider araştırmacılarımıza yönelik Öncü Araştırmacılar Destek Programını da başlattık."

Yerli firmaların artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ettiğini kaydeden Bakan Varank, bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedeflediklerinin altını çizen Varank, "TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü kurduk. Enstitü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla tasarlayarak geliştirecek. Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"ARALIKTA ÖN GÖSTERİM ARAÇLARI KAMOYUNA TANITACAK"

Yerli otomobil projesinin elektrikli olacağına işaret eden Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, geleceğin teknolojilerini yakalayan yeni nesil araçların üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası deneyime sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100'den fazla Ar-Ge ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi'ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Özel sektör firmalarımızın ve araştırma altyapılarımızın, bu projeye en üst düzeyde katkı vermesini önemsiyoruz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi; Girişim Grubu, Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" diye konuştu.

Yatırım ihtiyacı yüksek, büyük ölçekli projeler için Endüstri Bölgeleri kurduklarını aktaran Varank, "Bugüne kadar ilan edilen endüstri bölgesi sayısı 19'a ulaştı. Firmaların bu bölgelerde, 5 yıl içinde, yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdü bulunuyor. Ayrıca başvurusu yapılan 18 yeni endüstri bölgesinin değerlendirme sürecini önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Planlı sanayi alanlarını çoğaltarak, sanayimizin üretim gücünü artıracağız. Sanayi bölgelerindeki parsellerin etkin kullanımı için, yönetişim mekanizmalarını güçlendireceğiz. OSB'leri, özellikle kadın emekçiler, girişimciler ve öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Sektör odaklı, stratejik ve verimli kümelerin kurulmasını destekleyeceğiz. Sanayicilerimizin OSB'lerde, düşük maliyetli ve uzun vadeli arsa veya bina temin edebilmeleri için yeni modeller üzerinde de çalışıyoruz. Alternatifleri yakın zamanda paydaşlarımızın görüşüne açacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, son olarak şunları söyledi:

"İlk metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydumuz İMECE'nin 2021'de uzaya fırlatılmasını planlıyoruz. Uydumuzda, dünya çapında önemli bir yenilik olarak kendi geliştirdiğimiz elektrikli itki sistemi teknolojisi kullanılacak. İMECE ve bu yıl sonunda tamamlayacağımız milli uydu yer istasyonu projeleriyle, bir uydu sisteminin tüm unsurlarını kendi üretebilen sayılı ülkeler arasına gireceğiz. Tasarım, test ve entegrasyonu yüzde 100 yerli, pek çok alt bileşeni ülkemizde üretilen ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, 2021'de tamamlanacak."

(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)