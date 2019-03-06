Aralıktan Bakmak Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit
17 dakika önce
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 19. yüzyıl İstanbulu'nda kendine özgü karakteri ile öne çıkan Pera'ya bir bakış sunan "Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit" sergisine ev sahipliği yapıyor.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi'nin arasındaki yapı kesitinin yüz yılı aşkın tarihini odağına alan sergi, çeşitli arşivlerden derlenen fotoğraf, belge, harita ve obje gibi malzemeleri bir araya getiriyor.
Sergi kapsamında ayrıca, bugün Pera Müzesi olarak kullanılan eski Bristol Oteli, sanal gerçeklik aracılığıyla yeniden hayat buluyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
Türk Hava Yolları, 8 Bin Personel Alacak
"Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı
Motosiklet Sürücüsü Seyir Halindeyken Benzin Doldurdu
Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı