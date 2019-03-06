Son Dakika Haberleri: Aralıktan Bakmak Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit

Aralıktan Bakmak Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit

17 dakika önce

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 19. yüzyıl İstanbulu'nda kendine özgü karakteri ile öne çıkan Pera'ya bir bakış sunan "Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Aralıktan Bakmak Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit, System.String[]

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi'nin arasındaki yapı kesitinin yüz yılı aşkın tarihini odağına alan sergi, çeşitli arşivlerden derlenen fotoğraf, belge, harita ve obje gibi malzemeleri bir araya getiriyor.

Sergi kapsamında ayrıca, bugün Pera Müzesi olarak kullanılan eski Bristol Oteli, sanal gerçeklik aracılığıyla yeniden hayat buluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:50 Kaynak: Bültenler

Pera Müzesi, İstanbul, Güncel
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