Aralıktan Bakmak Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi'nin arasındaki yapı kesitinin yüz yılı aşkın tarihini odağına alan sergi, çeşitli arşivlerden derlenen fotoğraf, belge, harita ve obje gibi malzemeleri bir araya getiriyor.

Sergi kapsamında ayrıca, bugün Pera Müzesi olarak kullanılan eski Bristol Oteli, sanal gerçeklik aracılığıyla yeniden hayat buluyor.