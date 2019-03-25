“Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit”
33 dakika önce
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde açılan "Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit" başlıklı sergi, 21 Eylül'e kadar sürüyor.
İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü'nde açılan "Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi'nden Bir Kesit" başlıklı sergi, 21 Eylül
'e kadar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:12
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