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Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti - Son Dakika

Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti

17.06.2021 15:52

Sarı-Lacivertli kulübün altyapısından sorumlu yönetim kurulu üyesi Aram Markaroğlu'nun istifa etmişti. O istifanın perde arkası ortaya çıktı. Markaroğlu, "Ben Ali Koç'tan randevu alamadıktan sonra ne bugün, ne yarın ne de 10 sene sonra beraber çalışma lüksüm kalmamıştır" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe altyapısında 3,5 yıl görev yapan Markaroğlu, yönetimdeki bazı isimler hakkında da 'goygoycular' demişti.

Geçen pazar Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Aram Markaroğlu, Ali Koç'a kızgın değil kırgın olduğunu belirterek "Ben ondan randevu alamadıktan sonra ne bugün, ne yarın ne de 10 sene sonra beraber çalışma lüksüm kalmamıştır" dedi. İstifa ederken yönetimdeki bazı kişiler hakkında isim vermeyerek, "Ali Koç'un yanında goygoycular var, 4-5 kişi onu yönlendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Markaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"GARİP ŞEYLERİN İÇİNDE YER ALAMAM"

Kulübümüzde gördüğüm kadarıyla bir sonraki yönetime girebilmek adına iç rekabet oluştu arkadaşların arasında. Bu arkadaşların da bir kısmı genç arkadaşlar. Bu heyecanı biraz fazla yaşadılar, bunu da değişik şekilde biz kulübe hizmet ederken bize yansıttılar. Bu tip yönetime girme yarışı içindeki garip şeylerde ben olamam.

"KAÇMADIM, FEDAKARLIK YAPTIM"

Engellemeler geldiği anda bırakmak bir kaçmak değildir. Rahatsızlık vermemek adına fedakarlıktır. Ben de bunu yaptım. İş odaklı bir insanım, iş varsa yarışırım, en iyisini ortaya çıkartırım. İş yapma konusunda yetenekli olduğumu biliyorum. Futbol konusunda da bilgili olduğumu biliyorum. Ama ben bunları sergileyemeyeceksem en sevdiğim varlığım için fedakarlık yapmakta hiçbir şeklide çekinmem. Bu benim için bir fedakarlıktı.

"BURNUM DÜŞSE EĞİLİP ALMAM"

Ben bundan sonra kendim kulüpte görev almak için gitmem. Ben burnum düşse eğilip yere almam. Sayın Başkan Koç'a 'Beni al' diye talepte bulunmadım ve bulunmam. Ben görevlerimi geri vermek için randevu istememe karşın Ali Koç randevu vermeyince gerçekten kırıldım. Ben 3.5 sene bu iş için emek verdim. Bunun karşılığı bir randevunun verilmemesi olmamalıydı. Başkana kızgınlığım yok, kırgınlığım var. Ben randevu alamadıktan sonra ne bugün, ne yarın ne de 10 sene sonra beraber çalışma lüksüm kalmamıştır. Bugüne kadar yaşanan itişmelerin hiçbirinde 1 gram bile kabahatim, suçum ve kimseyi iteklemem yok. Belki bu yaşananları anlatanlar bizim doğruyu anlatamadığımız kadar onlar doğru olmayanı iyi anlatıyorlar demek ki. Dolayısıyla işler bu seviyeye kadar gelmiş oldu."

(Ajansspor)

Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti - Son Dakika Spor


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