Arama çalışma ekipleri çalışmalara ara verdi - Son Dakika

Arama çalışma ekipleri çalışmalara ara verdi

BURSA - Bursa'da 6 gündür kayıp olan Salih için gece saatlerine kadar arama çalışmaları yapıldı. En son evinden 10 kilometre uzakta ormanlık alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bu bölgede AFAD, AKUT, ANKA ve ANDA ekiplerince çalışma başlatıldı. Salih Geçgel'in (27)arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.Kayıp genciçalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.