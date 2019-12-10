Son Dakika Haberleri: Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor
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Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor

7 saat önce

Uludağ'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde de tüm hızıyla devam ediyor.

Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Uludağ'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde de tüm hızıyla devam ediyor. 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve anahtarlığın bulunduğu Kürekli Şelalesi ve dere yatağının bir kilometrelik alanında yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını burada karadan ve havadan devam ettiriyor.


Bursa'da 1 Aralık günü Uludağ zirveye tırmanmak için hareket eden ve daha sonra haber alınamayan Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) arama çalışmaları 9'uncu gününe girmiş durumda. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait kırmızı mont ve yeşil berenin bulunduğu Uludağ'ın 8 kilometre kuzeybatısındaki bölgeye yoğunlaşan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyete başladılar.


85 Jandarma Özel Harekat Timi, 25 Jandarma Arama Kurtarma, 50 AFAD, 55 kişilik sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 215 personel, bir adet insanlı keşif uçağı (JİKU) 2 helikopter, bir de termal metal dedektörlü drone ile arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.


Uludağ'da aramaların 9'uncu gününde hava sıcaklığı -2 olarak ölçülürken, havanın açık olmasıyla beraber ekiplerin çalışmalarına gün boyu devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Aralık, Uludağ, Bursa, EFE, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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