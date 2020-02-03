Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı - Son Dakika

Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.


Sabah 11.20 sıralarında kayda alınan görüntülerde, arkadaşının yanından ayrılan Gülistan Doku'nun yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı yer alıyor. Ayrıca o esnada telefonu çalan Doku, yaklaşık 3 dakikalık görüşmesinin ardından gelen minibüse biniyor.


Doku'nun daha önce de merkez Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile konuşurken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.


Arama çalışmaları devam ediyor


Gülistan Doku'nun en son görüntülerinin ortaya çıktığı Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesindeki arama çalışmaları ise sürüyor.


Şanlıurfa'dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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