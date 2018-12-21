Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
1 saat önce
BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde kaybolan Zekeriya Özen'in arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başladı.
BARTIN'ın Ulus
ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde kaybolan Zekeriya Özen'in arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başladı.
Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde oturan Zekeriya Özen (60) geçtiğimiz yıl 26 Nisan tarihinde ormanlık alanda kaybolduğu tahmin edilen Özen için arama çalışmalarına yeniden başlandı.Arama çalışmalarına Bartın
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), Komando
Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma
ekipleri ile köyde yaşayan vatandaşlar katıldı. Arama çalışmalarında ayrıca Bomba ve Kadavra isimli iz takip köpekleri yer aldı.
Evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Özen geçtiğimiz yıl 1 aylık yapılan arama çalışmalarının ardından bulunamamıştı. - Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:47 Kaynak: DHA
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