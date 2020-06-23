Arama çalışmalarında sel alarmı...Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı - Son Dakika

Arama çalışmalarında sel alarmı...Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı

Arama çalışmalarında sel alarmı...Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı -Genç kızı arama çalışmalarına yağmur engeli -Kestel'de tekrar yağış başladı arama kurtarma ekipleri vadiden çıkartıldı Bursa'da sel sularında kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı arama çalışmalarına şiddetli yağmur sebebiyle...

Arama çalışmalarında sel alarmı...Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı

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- Genç kızı arama çalışmalarına yağmur engeli

- Kestel'de tekrar yağış başladı arama kurtarma ekipleri vadiden çıkartıldı

BURSA - Bursa'da sel sularında kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı arama çalışmalarına şiddetli yağmur sebebiyle ara verildi. Kanyonun içerisinde arama çalışması yapan ekipler, üst köylerde şiddetli yağışın başlamasının ardından bölgeden geri çekildi. Kanyonda arama yapan ekiplerin geri çekildiği o hareketli anlar kameralara yansıdı.

Kestel'de ailesiyle birlikte azgın sel sularına kapılarak bir daha haber alınamayan Derya Bilen'in arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlamıştı. Sarp kayalıkların ve şelalerin bulunduğu vadide İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve arama kurtarma ekipleri arama çalışması yaparken bir grup arama kurtarma ekibi de dere kenarında bulunan toprak alanı tarıyordu. Ancak Meteroloji Müdürlüğünün bugün için sağanak yağış uyarısı vermesinin ardından öğle saatlerinde bölgede yağış başladı. Üst köylerde şiddetli yağışın başlamasının ardından sarp kayaların ve şelalerin bulunduğu kanyonda arama yapan ekipler için alarm verildi. Tüm arama kurtarma ekipleri yağışın başlamasının ardından tüm ekipler bölgeden çıkartıldı. Durdurulan arama çalışmaları, yağışın bitmesinin ardından tekrar devam edeceği öğrenildi.

Yağış başladı ekipler geri döndü

Derya Bilen'i bulmak için dere yatağına giren ekipler, yağışa su içinde yakalandı. Derya ve ailesinin sele kapıldığı evin yakın bir konumunda bulunan şelalede arama yapan ekipler, yağmurun başlamasının ardından bölgeden ayrılarak geri dönmek zorunda kaldı.

Kestel, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arama çalışmalarında sel alarmı...Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı - Son Dakika
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