Arama kararı bulunan 16 kişi cezaevinde - Son Dakika

Ordu'da son bir haftada haklarında değişik suçlardan arama kararı bulunan 165 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasındaki bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsa dilencilikten, 14 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa gürültü yapmaktan, 3 şahsa rahatsız etmekten, 3 şahsa yasak olan caddede sigara içmekten, 2 şahsa avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurmasına dair kanuna muhalefetten, 2 şahsa kimlik bildirmemekten, 42 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 51 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU