Arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Adli Makamlarınca 'Kasten Öldürme' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S., 'Ailenin Korunması Tedbirinin İhlali' suçundan aranan ve hakkında 10 gün hapis cezası bulunan H.K., 'Hırsızlık' suçundan aranan M.B., 'Silahla Tehdit' suçundan aranan ve hakkında 5 ay hapis cezası bulunan Ö.G., 'Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç., 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranan B.U., 'Basit Yaralama' suçundan aranan B.G., 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan A.B., 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan aranan F.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR