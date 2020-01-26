Arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpekle aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Elazığ'daki 6,8'lik depremde yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları UMKE ,AFAD, ITFAIYE ekipleri ve hassas burunlu eğitimli köpek eşliğinde devam ediyor.



Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan bir binanın enkazı altında kalan son bir vatandaşa ulaşmak için hassas burunlu köpek eşliğinde devam ediyor. - ELAZIĞ