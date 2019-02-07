Son Dakika Haberleri: Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı

Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı

59 dakika önce

İstanbul DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı, System.String[]
İstanbul DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde enkazda arama çalışmaları yapan ekipler molozların arasından ses dinliyor. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ambulansa taşınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu İngiliz Medyasında Bir Garip Haber: İstanbul'da Gizlice 5,8'lik Deprem Oldu

Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk Son Dakika! CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]