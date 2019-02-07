Son Dakika Haberleri: Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı (Ek Görüntü)

Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı (Ek Görüntü)

1 saat önce

İstanbul DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı (Ek Görüntü), System.String[]
İstanbul DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde enkazda arama çalışmaları yapan ekipler molozların arasından ses dinliyor. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ambulansa taşınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:58 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, İstanbul, Güncel
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