Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

Hatay Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

HATAY - Hatay'da bir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden hasar gören binadan çıkan güvercin, paniğe neden oldu. Ekiplerin düdük çalarak enkazdan çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Hatay Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yan tarafta ayakta kalan bir binadan galeri açarak enkaza girmek istedi. Ekiplerin çalışması sırasında aniden binadan çıkan güvercin ise paniğe neden oldu. Enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışanları düdük çalarak alanı terk etmeye başladı. Kısa süre sonra binadan çıkanın sadece bir kuş olduğu anlaşıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.