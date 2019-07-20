Son Dakika Haberleri: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri
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Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri

44 dakika önce

Arama çalışmalarından detaylar Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bölgedeki ekiplerin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Arama çalışmalarından detaylar Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bölgedeki ekiplerin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:42 Kaynak: AA
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