Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri
44 dakika önce
Arama çalışmalarından detaylar Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bölgedeki ekiplerin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:42 Kaynak: AA
Arama çalışmalarından detaylar Düzce
'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bölgedeki ekiplerin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi
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