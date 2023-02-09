Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım - Son Dakika
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Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım

09.02.2023 16:15
Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alan İspanyol ekip, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alan İspanyol ekip, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

İspanyol arama-kurtarma ekibi Bomberos Gırecan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk milletinin depremde gösterdiği dayanışma vurgulandı.

Kurtarma ekibi, Twitter hesabından paylaştığı pide fotoğraflı paylaşıma düştüğü notta bu dayanışmaya dikkati çekti.

Paylaşımda, "(Etli ekmek) Bu gıda maddelerini vermek için bizleri yolda durdurdular. Kahvaltı ve tatlılar için para ödememize izin vermiyorlar. Buradaki bütün insanlar kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor. Unutmayın, asıl kahramanlar onlar. Biz sadece onların umuduyuz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım - Son Dakika
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