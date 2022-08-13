Akut, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. Yıl Dönümünde "Nöbette"

Arama Kurtarma Derneği AKUT, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde "Nöbetteyiz" başlığıyla bir dizi anma etkinliği düzenleyecek. Bu çerçevede İstanbul-Değirmendere arası 115 kilometrelik bir parkurda kitlesel bir koşu yapılacak, deprem saati olan 03.02'de, AKUT İzmit Operasyon Merkezi'nde bir anma töreni gerçekleştirilecek. AKUT, Değirmendere'de, 1999'da suya gömülen binaların bulunduğu bölgede bir de dalış etkinliği organize edecek.

AKUT, Büyük Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri anmak ve deprem bilinci oluşturmak için bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikler, AKUT gönüllüsü ve ona destek veren sporculardan oluşan 34 kişilik grubun hiç durmadan gerçekleştireceği ve 16 Ağustos 2022 Saat 10.00'da İstanbul Ataşehir'deki AKUT İskender Iğdır Lojistik Merkezi'nde start verilecek kitlesel koşuyla başlayacak. Etkinlikler, 17 Ağustos 2022 tarihinde, tam 1999 depreminin saati olan 03.02'de Anma Töreni ile sona erecek.

Anma kapsamında ayrıca, AKUT gönüllüsü Dalış Eğitmeni Volkan Tunç ve dalış eğitmeni üç arkadaşının katılımı ile 16 Ağustos 2022 14.00-16: 00 saatleri arasında Değirmendere'de, 1999'da suya gömülen binaların bulunduğu yerde bir dalış yapılacak.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul ya da Marmara odaklı bir depreme hazırlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şalcı şunları söyledi:

"RİSK YÖNETİMİNE ARTIK GEÇMEMİZ GEREKİYOR. ZAMAN ALEYHİMİZE İŞLİYOR: Toplum olarak artık tüm afetler konusunda kriz yönetiminden zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı süreçlerinden oluşan 'risk yönetimine' geçmemiz gerekiyor. Özellikle İstanbul için, kentsel dönüşüm sürecini tam olarak bitirdiğimizde ancak, 'olası bir depreme hazırız' diyebiliriz. Büyük Marmara Depremi'nin üzerinden neredeyse çeyrek asra yaklaşan bir süre geçti. Bu süre içinde özellikle İstanbul için depreme hazırlık anlamında yapılanları 10 üzerinden 6 puan gibi değerlendirebiliriz. Başka bir ifadeyle hızla yapılması gereken çok iş var. Zaman hala aleyhimize işliyor.

AKUT OLARAK OLASI BÜYÜK DEPREM İÇİN KURTARMA VE MÜDAHALE PLANLARIMIZ HAZIR: Olası bir İstanbul ya da yeni bir Büyük Marmara Depremi için arama kurtarma ve müdahale eylem planlarımız hem AKUT özelinde hem de ulusal olarak hazır. AKUT olarak, İstanbul Deprem Acil Durum ve Müdahale Planımız kapsamında öncelikle, Trakya ve Anadolu olmak üzere; 2 adet Acil Durum Yönetim ekibi konuşlandıracağız. İstanbul ekibimiz dışındaki 29 ekibimizi, BM INSARAG standartlarında teşkilatlandırarak, deprem bölgesine konumlarına göre 2-10 saat içinde, kendi malzeme ve teçhizatı ve 3 günlük ikmal ve iaşesiyle deprem bölgesine intikal ettirmek için tüm hazırlıklarımız tamam.

İSTANBUL İÇİN HALA YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR: Ama asıl hayati konu bu değil. İstanbul gibi bir dünya megapolü söz konusuysa ya da ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unun yaşadığı ve ülke üretim ve ekonomisinin kalbi olan Marmara Bölgemizi konuşuyorsak; eğer binalarınız, yapı stoklarınız depreme dayanıklı değilse, tam olarak depreme hazır olmak kavramından pek söz edemezsiniz. Her zaman vurguluyorum Dünyadaki tüm arama-kurtarma ekiplerini, en son teknolojik donanımlarıyla ve tecrübeleriyle bir araya getirseniz bile, fayda etmeyecektir. ve yine hep vurguladığım gibi, asıl hayat kurtaran, afete hazırlık, afet kültürü ve ulusal bir risk yönetimi stratejisidir. Özellikle İstanbul için, yapı stoklarımızın depreme karşı dayanıklılığı ve deprem öncesi hazırlıklar konusunda maalesef hala yapılması gereken çok şey var. Bunun en önemli pratik çözümü, kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasıdır. 2018 yılında binalarla ilgili Deprem Yönetmeliği değişti ve sonra yapılmış binalar depreme karşı dayanıklı ve İstanbul'da özellikle kamu binalarının yüzde 94'ü güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. Ama bunlar yeterli değil. İstanbul'da kentsel dönüşümler tam olarak tamamlamadıktan sonra ancak büyük bir İstanbul depremine hazırız diyebiliriz."