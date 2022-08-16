AKUT ekipleri Gölcük'teki "batık şehre" dalış gerçekleştirdi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su altında kalan "batık şehre" dalış yaptı.

AKUT gönüllüsü 5 dalış eğitmeni, Marmara Depremi'nin ardından fay hattının Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"ne, "Derinlere saygı" adını verdikleri dalışı gerçekleştirdi.

Ekip, dalışın ardından denizde "AKUT" ve "Derinlere saygı dalışı" pankartları ile "Türk bayrağı" açtı.

AKUT gönüllüsü dalış eğitmeni Volkan Tunç, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak ve ülkenin deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek için toplandıklarını belirtti.

AKUT'un ülkenin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu olduğuna değinen Tunç, AKUT'un, kuruluşundan sadece 3 yıl sonra gerçekleşen Marmara Depremi'nde, 200'den fazla insanı enkazdan kurtardığını hatırlattı.

Tunç, derneğin depremde yaptığı çalışmalarla, toplumun gönlünde yer ettiğini, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin, son yüzyılın en büyük depremlerinden biri kabul edildiğini kaydetti.

Depremin, bu coğrafyanın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Tunç, depremlerin felakete dönüşmemesinin çözümünün, deprem ve afet bilincinin toplumsal olarak sürekli yükseltilmesi olduğunu vurguladı.

Tunç, bugün farkındalık yaratmak için bir dalış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha önce bu dalışı 4 kez gerçekleştirip geleneksel hale getirdik ama geçen sene pandemi nedeniyle maalesef gerçekleştiremedik. Önümüzdeki senelerde de devam ettireceğiz. Burada, yukarıda depremin izleri silinmiş olabilir ama aşağıya indiğiniz zaman hala o kalıntıları görebiliyorsunuz ama aşağıda çınar ağaçlarından, fırınlara, evlere, otellere kadar tüm kalıntılar, bize o günü hala hatırlatıyor. Kaybettiğimiz şehitleri asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.