AKUT'un Marmara Depremi'nin 23. yılı anısına düzenlediği koşu Ataşehir'den başladı

Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yılı anısına, İstanbul-Değirmendere arasındaki 115 kilometrelik parkurda düzenlediği koşu İstanbul Ataşehir'den başladı.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Ataşehir'deki AKUT İskender Iğdır Lojistik Merkezi'ndeki etkinlikte, deprem konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Değirmendere'ye kadar sürecek bir koşu düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Amaçlarının depremin etkilerine dikkati çekmek olduğunu belirten Şalcı, şöyle konuştu:

"AKUT İskender Iğdır Lojistik Merkezi'nden başlayacak bu koşu, 115 kilometrelik Değirmendere'ye kadar sürecek. Sporcularımız bu koşuyla depreme dikkati çekmeye ve İstanbul'un da özellikle afete hazırlanması konusunda bir farkındalık yaratmaya çalışacak. Depremler bir doğa olayı ve bizim bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Üzülmek dövünmekten ziyade yapmamız gereken en önemli şey, depremlere hazır olmak. Bunun için de deprem öncesinde yapacaklarımızı çok hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki bir sonraki büyük depremin ne zaman geleceği belli değil. Bizim buna hazır olmamız lazım."

Etkinlikte AKUT gönüllüsü ve AKUT'a destek veren sporculardan oluşan 34 kişilik grup İstanbul-Değirmendere arasındaki 115 kilometrelik koşuya başladı.

AKUT'un etkinlikleri kapsamında deprem saati olan 03.02'de AKUT İzmit Operasyon Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Değirmendere'de 1999'da suya gömülen binaların bulunduğu bölgede dalış etkinliği gerçekleştirilecek.