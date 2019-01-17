Arama Kurtarma Derneklerine Malzeme Desteği
41 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kentte faaliyette bulunan DAKE ve UKSAR arama kurtarma derneklerine malzeme yardımı yaptı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
, kentte faaliyette bulunan DAKE ve UKSAR arama kurtarma derneklerine malzeme yardımı yaptı.
Afetlerle etkin mücadele için dağıtılacak Düzce Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği'ne (UKSAR) ihtiyaçları doğrultusunda 30'ar adet baret, yelek, enkaz tulumu ve enkaz botu dağıtıldı. Söz
konusu derneklerin ekiplerinin, olası afet ve acil durumlarda resmi ekiplerle omuz omuza çalışabilmeleri için daha öncede peyderpey bu tip desteklemeler yapılmış olduğu bundan sonraki evrelerde de bu desteklemeler devam edeceği bildirildi.
Dernek yöneticileri de yapılan malzeme yardımı için teşekkür ettiler. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
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