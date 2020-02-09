Arama kurtarma ekibi kurmak için bir araya geldiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arama kurtarma ekibi kurmak için bir araya geldiler - Son Dakika

Arama kurtarma ekibi kurmak için bir araya geldiler

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Kent Konseyi öncülüğünde AFAD Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla Belediye Meclis Salonu'nda "Edremit Arama Kurtarma Ekibi"nin kurulması için toplantı gerçekleştirildi.

Arama kurtarma ekibi kurmak için bir araya geldiler, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Kent Konseyi öncülüğünde AFAD Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla Belediye Meclis Salonu'nda "Edremit Arama Kurtarma Ekibi"nin kurulması için toplantı gerçekleştirildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin, AFAD Balıkesir Şube Müdürü Murat Karlıdağ, AFAD Balıkesir Arama Kurtarma Teknisyenleri Necdet Kocatepe, Özgür Taşkın, Enformasyon memuru Murat Ceylan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar, Arama Kurtarma Ekibi (AKE) Derneği Başkanı Osman Özcan, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Edremit Şube Başkanı İsmail İrgörücü, Arama Kurtarma Uzmanları Memduh Yiğit Akay, Necdet Balaban, Doğa Sporları Eğitmen ve sporcusu Zülküf Bozbek,Kent Konseyi üyeleri, uzman eğitmen hocalar, STK temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gönüllülerin başvuruları alınarak, izlenilecek yol haritası belirlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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