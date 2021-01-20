Arama kurtarma ekibine keşif ve oryantasyon eğitimi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde kurulan ve 30 gönüllü personelden oluşan arama kurtarma ekibi, eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Ekiplere, teorik eğitimlerin ardından doğada keşif ve oryantasyon eğitimi verildi.

Ekibin eğitimleri Belediye Park ve Bahçeler Müdürü, aynı zamanda İHH eğitim sorumlusu olan Ömer Ünal tarafından veriliyor.

İlçedeki Tekke Dağı'nda gerçekleşen uygulamalı eğitimde katılımcılar bin 580 rakımda 11 kilometrelik karlı parkuru yürüyerek kondisyonlarını ölçme fırsatı buldu.

Eğitim sorumlusu Ömer Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir depreminin ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla kurulan arama kurtarma ekibinin eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bu eğitimdeki amacımız ekipteki arkadaşlarımızın performansını görmek ve araziyi tanımak oldu. Çünkü arama kurtarmacı araziyi bilmezse neyi nerede arayacağını da bilemez." diye konuştu.

Ömer Ünal, uygulamalı eğitimde yürüyüş teknikleri, kıyafetleri tanıma, ıslak zeminde ateş yakma, ıslanan elbiselerin kurutulması gibi konularda bilgiler verildiğini, içerisinde kadınların da olduğu ekibin performansının kendisini mutlu ettiğini, doğadaki uygulamalı eğitimlerin bundan sonra da farklı bölgelerde süreceğini söyledi.