Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -2 - Son Dakika

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Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -2
6 saat önce
Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -2.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:12 Kaynak: DHA
Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -2
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