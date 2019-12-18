Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1 - Son Dakika

Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1

6 saat önce

Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1.

Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1

Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:12 Kaynak: DHA
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