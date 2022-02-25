Arama kurtarma ekipleri Erzurum'daki "Büyük Kış Tatbikatı"na hazır - Son Dakika
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Arama kurtarma ekipleri Erzurum'daki "Büyük Kış Tatbikatı"na hazır

25.02.2022 15:01
Arama kurtarma ekipleri Erzurum'daki "Büyük Kış Tatbikatı"na hazır

Arama kurtarma ekipleri, son provalarını yaptıkları Erzurum'daki "Büyük Kış Tatbikatı" için hazırlıkları tamamladı.

Arama kurtarma ekipleri, son provalarını yaptıkları Erzurum'daki "Büyük Kış Tatbikatı" için hazırlıkları tamamladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca düzenlenecek tatbikat, gözlemci ve kurtarma ekiplerinin yer aldığı 40 ilden timlerin katılımıyla 27 Şubat'ta Konaklı Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Zorlu arazi şartlarında olası bir çığ anında yapılması gereken kurtarma faaliyetlerinin tamamını kapsayan tatbikatta, 2 helikopter, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yaklaşık 2 bin arama kurtarma görevlisi hazır bulunacak.

Resmi kurumlardaki arama kurtarma timlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görevli ekiplerin de katılacağı tatbikat alanında ise 7 ilden katılan ekipler arama faaliyeti gerçekleştirecek.

Ekipler, tatbikat için son provalarını yaptı

Jandarma, polis, AKUT, CEKUT ekiplerinin de yer alacağı tatbikat öncesi prova yapıldı.

Provada, senaryo gereği çığ altında kalan kayakçıların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Çığ ihbarının ardından öncü birliklerin alana gelmesinin ardından yüzeysel fiziki arama ve cihazla tarama faaliyeti yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında alan çember içerisine alındıktan sonra güvenli bölge ve kaçış noktaları belirlendi. Hassas sondalama yöntemiyle dedektör köpekler eşliğinde arama gerçekleştiren personel, yaralıları çığdan kurtarıp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Telesiyejde mahsur kalan turistlerin kurtarılmasına yönelik provayı da başarıyla bitiren ekipler, "Büyük Kış Tatbikatı" için tüm hazırlıkları tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arama kurtarma ekipleri Erzurum'daki 'Büyük Kış Tatbikatı'na hazır - Son Dakika


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