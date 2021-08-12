Arama Kurtarma Ekipleri, Pendik'ten sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yola çıktı - Son Dakika

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya hareket etti. Ekipler, AFAD koordinesiyle bölgedeki arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerine destek verecek.

Daha önce yangın felaketinin yaşandığı Antalya'daki söndürme çalışmalarına destek veren Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri bu kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidiyor. Pendik AKOM'da hazırlıklarını tamamlayan ekipler 13 personel, bir arazi aracı, bir keşif aracı ve bir kepçeyle bölgedeki çalışmalara destek verecek. Ekipler, Kastamonu'ya vardıklarında AFAD koordinesiyle arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerinde bulunacak, vatandaşların yaralarını sarmaya çalışacak. - İSTANBUL