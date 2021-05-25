Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu - Son Dakika

Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu

25.05.2021 12:22

- Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına Ankara'dan 25 kişilik özel JAK ekibi de bugün katılarak destek veriyor 20 gündür haber alınamayan kadın dağcı son sinyalin geldiği noktada aranıyor 1715...

- Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu

JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına Ankara'dan 25 kişilik özel JAK ekibi de bugün katılarak destek veriyor

20 gündür haber alınamayan kadın dağcı son sinyalin geldiği noktada aranıyor

1715 metreye tırnaıp 'zirvedeyim anne' mesajı sonrası haber alınamayan Ukraynalı turist Yana Kryvosheia'yı arama çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin çalışmaları, Ujkraynalı turistin en son 4 Mayıs'ta cep telefonu sinyalinin geldiği noktada yoğunlaşmış durumda

ANTALYA - Antalya'da 1715 metre yükseklikteki Geyik Sivrisi Dağı'na tırmanan ve 3 haftadır kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede didik didik aranıyor. Ekipler, en son 4 Mayıs'ta Yana Kryvosheia'nın cep telefonun sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya 1 Mayıs Cumartesi günü gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia'dan 3 haftadır haber alınamıyor. En son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelen ve burada 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmanan Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00'da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılıyor.

Cep telefonu sinyalinin geldiği noktaya yoğunlaşıldı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bugün de sarp kayalık arazide arama çalışmaları başladı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK, komando ekipleri, ADAF ve UMKE ekiplerine ilaveten, Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de bugün, çalışmalara katılım sağladı. Hava kararıncaya kadar devam edecek aramalarda, dronedan da faydalanılıyor. Ekiplerin çalışmaları, Yana Kryvosheia'yı en son 4 Mayıs'ta cep telefonu sinyalinin geldiği noktada yoğunlaşmış durumda.

Kryvosheıa'nın avukatı Antalya Barosundan Ruslana Pasecınıc, "1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs'ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine 'ben zirvedeyim' yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu" dedi.

"Annesine ben zirvedeyim yazmış"

Yana Kryvosheıa'nın avukatı Ruslana Pasecınıc, "Kayıp şahsın ailesi tarafından bilgi geldi. Ben de aramalara dahil oldum. Kendisi Ukrayna vatandaşı, Antalya'ya turistik amaçlı geldi. Dosyaya dahil olduk. Neler yapıldığın şahit olduk. Bizzat Jandarma ile beraberdim. Ayın 1'inde Antalya'ya geldi. Transfer olup Geyiksivrisi Kampına geldi. Antalya'ya dağcılık yapmaya gelmişti. 1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs'ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine 'ben zirvedeyim' yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu. Kendisini kampa getiren şoför, hiçbir sorun görmediğini, normal ve konuşkan olduğunu söyledi" diye konuştu.

"En son sinyal 4 Mayıs'ta gelmiş"

Sinyalin en son 4 Mayıs'ta geldiğini söyleyen Avukat Pasecınıc, "Jandarmanın yaptığı detaylı aramaya şahit oldum. Telekomdan da bilgi istendi. Koordinatları ortaya çıkarmak için. Henüz hiçbir şey bulunamadı. Hatta Ankara'dan da Jandarma Arama Kurtarma ekibi geldi dün helikopterle, 20 kişilik bir grup. Onlarda şuan arıyorlar. Bulana kadar çalışmalar devam edecek. En son telefon sinyalı 4 Mayıs'ta gelmiş saat 14.00'da. En son sinyal Manavgat'ı gösteriyor ama bunun bir baz istasyonu olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekibiyle beraber zirveye kadar ulaştık. Orada gece kalındı, ertesi gün de inildi. Drone çalışmaları da yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Ukraynalı bir turistin kaybolmasına gösterdiği ilgiye memnunuz. Hatta civardaki köydeki insanlar bile faaliyete katıldı. Herkes seferber oldu" şeklinde konuştu.

"Ukrayna Konsolosluğu da katıldı"

Ukrayna Konsolosluğu'nun da konu ile ilgili olduğuna değinen Avukat Pasecınıc, "Arama çalışmalarında, JAK ekibi vardı. Akşam jandarmada bir toplantı yapılmış. Toplantıya kaybolan şahsın akrabaları, arkadaşları, Ukrayna Konsolosluğu katıldı. Bir özet yapıldı. Daha sonra neler yapılacağı konuşuldu. Arama çalışmaları gündüzleri devam ediyor, dağ olduğu için gece aranamıyor. Her gün hava şartlarına göre değişiyor arama saatleri. Kaybolan kişi, Geyiksivrisi Dağında zirveye çıktı.

Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu
Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu
Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu
Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için seferber oldu - Son Dakika


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