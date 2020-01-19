Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu - Son Dakika
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Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu

6 saat önce

DÜZCE'de, sabah saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85) kayboldu.

DÜZCE'de, sabah saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85) kayboldu. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Düzce'nin İslahiye Köyü'nde oturan Mehmet Albayrak sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mehmet Albayrak'ı çevrede arayan ailesi bulamayınca durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekiplerinin de çevrede arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) devreye girdi. Yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekipleri köy çevresindeki ormanlık alanlar ile meralarda arama çalışması başlattı. Jandarma da köpeklerle arama çalışmalarını sürdürdü. Saat 19.00'da başlayan arama çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu

Mehmet Albayrak, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:33 Kaynak: DHA
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