Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşla irtibatı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşla irtibatı kamerada - Son Dakika

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşla irtibatı kamerada

6 saat önce

Elazığ'daki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından çıkarılan bir kişi çıkarıldı.

Elazığ'daki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından çıkarılan bir kişi çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerin enkazın altındaki vatandaşı canlı tutma çabaları kameraya yansıdı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşla irtibatı kamerada

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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