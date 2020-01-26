Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşla irtibatı kamerada - Son Dakika

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Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşla irtibatı kamerada
6 saat önce
Elazığ'daki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından çıkarılan bir kişi çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Elazığ'daki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından çıkarılan bir kişi çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerin enkazın altındaki vatandaşı canlı tutma çabaları kameraya yansıdı.
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