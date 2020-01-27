Arama kurtarma ekiplerinin "iyilik meleği" oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arama kurtarma ekiplerinin 'iyilik meleği' oldular - Son Dakika

Arama kurtarma ekiplerinin "iyilik meleği" oldular

6 saat önce

Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde kurulan iyilik hareketinin üyeleri, Elazığ'da deprem enkazında çalışan arama kurtarma ekiplerine gıda malzemeleri dağıtarak destek oluyor.

Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde kurulan iyilik hareketinin üyeleri, Elazığ'da deprem enkazında çalışan arama kurtarma ekiplerine gıda malzemeleri dağıtarak destek oluyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara katılan arama kurtarma ekipleri, kimi zaman yoğunluktan kimi zaman da yorgunluktan kendi ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.

Nişantaşı Üniversitesi Destek Takımı'nın 2 üyesi, o anlarda ekiplerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürerek moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

"(Şekerin düştü mü) diye soruyoruz"

Destek Takımı'nın Sözcüsü Mehmet Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz burada afet sonrası çalışmalara katılan AFAD, jandarma ve diğer ekiplere 'Bir şey içer misin?', 'Şekerin düştü mü?' diye sorarak onların yardımına koşuyoruz." dedi.

Arama kurtarma ekiplerine verdikleri destekle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Muslu, "Enkazda çalışanların, belki o yorgunlukta ve yoğunlukta çikolata alacak dermanı olmayabiliyor, isteyemeyebiliyor veya bu benim için lüks diyebiliyor. Ama biz onların yerine düşünüp ihtiyaçlarını önlerine sunup onların biraz daha motive olmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Muslu, oturdukları yerde sosyal medyadan bir şeyler paylaşmak yerine böyle bir çalışma başlattıkları için mutlu ve gururlu olduklarını anlattı. Bu iyilik hareketinin Elazığ ile sınırlı kalmayacağını belirten Muslu, diğer üniversitelerin de bu akıma uymalarını beklediklerini söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin iyilik meleği oldular

Nişantaşı Üniversitesi, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
Depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:34:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arama kurtarma ekiplerinin "iyilik meleği" oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]