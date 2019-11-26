Son Dakika Haberleri: Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi
Son Dakika Güncel Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi - Son Dakika

Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerine ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi.

Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerine ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerimize ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, konuya ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

(İHA)

Arnavutluk, Ankara, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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