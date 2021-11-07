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Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor - Son Dakika

Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor

07.11.2021 11:50

Tunceli'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli uzman personelden eğitim alan gönüllüler, katıldıkları zorlu tatbikatlarla afetlere karşı teorik ve pratik bilgi sahibi oluyor.

Tunceli'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli uzman personelden eğitim alan gönüllüler, katıldıkları zorlu tatbikatlarla afetlere karşı teorik ve pratik bilgi sahibi oluyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Tunceli'de de "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne üye olan yaklaşık 500 kişi ile sivil toplum kuruluşlarının üyelerine eğitimler veriliyor.

Doğal afetlerin yanı sıra acil durumlarda da can kurtarmak üzere eğitim alan gönüllüler, haftanın belirli günlerinde kentin çeşitli noktalarındaki eğitim ve uygulama merkezlerindeki çalışmalara katılıyor.

AFAD personelinden gruplar halinde teorik ve pratik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra öğrendiklerini belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatlarla uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buluyor.

Arama ve kurtarmadaki her konuda deneyim kazanıyorlar

Bu sayede deneyim kazanan gönüllüler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, arama kurtarmada kullanılan malzemeler, çadır kurulumu ve enkazdan yaralı çıkarma gibi konularda uzmanlaşmaya çalışıyor.

Ekim ayının ilk haftasında başlayan ve bugüne kadar yaklaşık 90 kişinin katıldığı eğitimlerde, gönüllülerin de Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleriyle yaptığı tatbikatlar gerçeği aratmıyor.

AFAD gönüllülük koordinatörü ve eğitmen Özgür Aydoğdu, AA muhabirine, kentte belirli aralıklarla sivil toplum kuruluşları üyelerine ve AFAD gönüllülerine eğitimler verdiklerini söyledi.

Eğitimler sonunda katılımcıların gerçeği aratmayan tatbikatlarla deneyim kazandığını ifade eden Aydoğdu, "Çünkü afetlerin ne zaman başa geleceği belli değil ve herhangi bir tarihleri yok. Bizlerin de her daim ve 7/24 olası afetlere hazır olmamız gerekiyor. Umarım verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız tatbikatlar boşa gitmez." dedi.

Aydoğdu, AFAD olarak her zaman afetlerde görev almaya ve hayat kurtarmaya hazır olduklarını vurgulayarak, gönüllülere yangın ve insanı yardım eğitimi ile doğada ve hafif arama kurtarma eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

"Tampon ekip olarak sahada görev yapacaklar"

Afetlerde arama kurtarma ve insani yardımın çeşitli boyutları olduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlarımız yeri gelecek insani yardım kapsamında çadırlar dağıtacak ya da yeri gelecek lojistik destek sağlayacak. Diğer ekiplerde kurtarma eğitimlerini aldıkları için bizim profesyonel AFAD ekiplerine tampon ekip olarak sahada görev yapacaklardır."

MUDAK üyesi Baran Kar ise eğitimlerin kişisel gelişim açısından kendisine çok fayda sağladığını belirtti.

Eğitimler sonunda tatbikatlar yaptıklarını anlatan Kar, "İlkyardım ve yangın eğitimi aldık. Aynı zamanda hafif arama kurtarma eğitimi aldık. İlk etapta bizlere teorik bilgiler verildi ve sonrasında AFAD'da kullanılan ekipmanların tanıtımı ve onların kullanım şekillerini öğrendik." ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllüsü Alişer Ölmez de MUDAK çatısı altında arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını ifade etti.

Türkiye'nin ve özelde Tunceli'nin deprem bölgesi olduğuna işaret eden Ölmez, "Bizlerin afetlere her an hazırlı olması gerekiyor. Bu amaçla bizler de AFAD'dan destek almaktayız. AFAD bize gerek malzeme gerekse de eğitim anlamında yer tahsis etti. Bu anlamda AFAD'ın bize desteği çoktur." diye konuştu.

Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor
Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor
Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor
Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor
Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor

Türkiye, Tunceli, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arama kurtarma gönüllüleri sıkı eğitimlerle tecrübe kazanıyor - Son Dakika


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