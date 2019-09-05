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Arama Kurtarma Hizmet Grubu Toplantısı yapıldı

4 saat önce

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü(AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Arama Kurtarma Hizmet Grubu Toplantısı yapıldı.

Arama Kurtarma Hizmet Grubu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü(AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Arama Kurtarma Hizmet Grubu Toplantısı yapıldı.


Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel başkanlığında yapılan toplantıya personeller ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantı hakkında bilgi veren İl Müdürü Demirel, "Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm kaynakların planlanması, olay mahalline ulaştırılması, ulusal ve yerel düzeyde ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilimiz Afet Müdahale Planı (TAMP-BİLECİK) Arama Kurtarma Hizmet Grubu ana çözüm ortağı olarak destek çözüm ortağımız olan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile planda görev verilen sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile toplantı yapıldı. Toplantıda; destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, hareket tarzları, emir komuta zinciri, ekiplerin haberleşme sistemleri ve konuşlanma alanları gibi konular değerlendirildi" dedi. - BİLECİK

Türkiye, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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