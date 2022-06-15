Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi - Son Dakika
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Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi

15.06.2022 18:23
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi

ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nda 2020 yılından beri görev yapan arama kurtarma köpeği Bulut, pasta kesilerek emekli edildi.

ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nda 2020 yılından beri görev yapan arama kurtarma köpeği Bulut, pasta kesilerek emekli edildi. Jandarma teşkilatındaki 10 yıllık görev süresince 18 kayıp kişinin bulunmasına katkı sağlayan Bulut, emeklilik günlerini Erzincan Jandarma Komutanlığı'nda geçirecek.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda buruk bir veda töreni düzenlendi. 2020 yılında Erzincan Jandarma Komutanlığı'na arama kurtarma görevleri için atanan golden cinsi Bulut isimli köpek, 10 yıllık çalışma süresini doldurduğu için emekliye ayrıldı. Bulut'un emekliye ayrılması sebebiyle Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Refik Yılmaz, jandarma personeli ve çocukların katıldığı törende pasta kesildi. 10 yıldır görev yapan ve 18 kayıp kişinin bulunmasına katkı sağlayan Bulut'un emeklilik töreninde jandarmanın çeşitli birimlerinde görev alan diğer köpekler de gösteri yaptı.Jandarma teşkilatında 10 yıl boyunca görev yapan arama-kurtarma köpeği Bulut, emeklilik günlerini Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirecek. Törenin ardından çocuklar, emekliye ayrılan Bulut'u severek onunla oyun oynadı.


Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Erzincan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi - Son Dakika

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