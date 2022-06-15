Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda buruk bir veda töreni düzenlendi. 2020 yılında Erzincan Jandarma Komutanlığı'na arama kurtarma görevleri için atanan golden cinsi Bulut isimli köpek, 10 yıllık çalışma süresini doldurduğu için emekliye ayrıldı. Bulut'un emekliye ayrılması sebebiyle Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Refik Yılmaz , jandarma personeli ve çocukların katıldığı törende pasta kesildi. 10 yıldır görev yapan ve 18 kayıp kişinin bulunmasına katkı sağlayan Bulut'un emeklilik töreninde jandarmanın çeşitli birimlerinde görev alan diğer köpekler de gösteri yaptı.Jandarma teşkilatında 10 yıl boyunca görev yapan arama-kurtarma köpeği Bulut, emeklilik günlerini Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirecek. Törenin ardından çocuklar, emekliye ayrılan Bulut'u severek onunla oyun oynadı.

Kaynak: DHA

Erzincan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi - Son Dakika

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