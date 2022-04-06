Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor - Son Dakika
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Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor

06.04.2022 15:46
Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Arama kurtarma köpeklerinin eğitilmesi, yetiştirilmesi ve müdahaleye hazır hale getirilmesi konusunda uzmanlaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, resmi ve sivil kurumların "zor gün dostları"nın eğitimlerini gerçekleştiriyor.

Arama kurtarma köpeklerinin eğitilmesi, yetiştirilmesi ve müdahaleye hazır hale getirilmesi konusunda uzmanlaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, resmi ve sivil kurumların "zor gün dostları"nın eğitimlerini gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Milli Savunma Bakanlığı, AFAD, polis teşkilatı ve tüm gönüllü STK'ların arama kurtarma köpeklerini eğitiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla hazırlanan köpek barınağı, eğitim alanı ve arama kurtarma hazırlık parkurlarında, Belçika mali, border collie, labrador, golden, alman çoban köpeği gibi K-9 köpekleri, enkaz ve afet aramalarına katılmak için gerekli sınavdan geçebilmek için eğitiliyor.

Polis Arama Kurtarma Timi, Milli Savunma Bakanlığı Arama Kurtarma Ekibi ve AFAD ile gönüllü sivil toplum kuruluşları İHH, SAR, GEA, AKUT ve ANDA K-9 timleri, eğiticiler tarafından en zor şartlara hazırlanıyor.

Sınavlardan geçer not alan köpekler, 2 yıllık geçerliliğe sahip sertifikayla arama faaliyetlerine katılabilecek.

Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı, Arama Kurtarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arama kurtarma köpekleri eğitimlerle göreve hazırlanıyor - Son Dakika


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