Arama kurtarma teknisyeni, ahşaptan oyuncak yapıyor - Son Dakika

Arama kurtarma teknisyeni, ahşaptan oyuncak yapıyor

NEVŞEHİR'de arama-kurtarma teknisyeni Şaban Sümer (50), çocukluk tutkusunu atölyeye çevirdiği evinde ahşap oyuncaklar yaparak yaşatıyor.

NEVŞEHİR'de arama-kurtarma teknisyeni Şaban Sümer (50), çocukluk tutkusunu atölyeye çevirdiği evinde ahşap oyuncaklar yaparak yaşatıyor.

Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Şaban Sümer, 2 yıl önce işinden geri kalan zamanında ahşaptan oyuncak yapmaya başladı. Sümer, ahşaptan yaptığı kamyon, TIR, traktör, taksi ve kepçeler ile gelecek yıllarda sergi açmayı planlıyor. Ahşaba karşı çocukluğundan beri büyük ilgisinin olduğunu söyleyen Şaban Sümer, "Annemiz bize oyuncak alamazdı, telden veya tahtadan oynayacağımız oyuncakları kendimiz yapardık. Ahşap konusunda öteden beri bir ilgim vardı. Elime ahşap bir parça geçse onu değerlendirmek için farklı şekillerde oyuncak yapardım. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve her zaman televizyon izleyerek boşu boşuna zamanımı kaybedeceğime bu işe başlayayım diye düşündüm" dedi.

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'BU MESLEĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM'

Oyuncakları yaparken keyif aldığını belirten Sümer, "İlk etapta bu işleri yapmak için bir mekan aradım. Ancak maliyetli olabileceği düşüncesi ile bunları evimde yapmaya başladım. Ailemin de desteği ile kimi zaman bir taburenin üzerinde ve kimi zamanda masanın üzerinde yaptım. Bu çalışmalara ilk etapta ahşap oymacılığı ile başladım ve sonra kıl testere geçince daha detaylı ahşap oyuncak üretmeye başladım ve bunu daha da geliştirici çalışmanın içerisine girdim. Ben bu mesleği devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.


Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arama kurtarma teknisyeni, ahşaptan oyuncak yapıyor - Son Dakika
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