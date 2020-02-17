Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri eğitimden geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri eğitimden geçti - Son Dakika

Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri eğitimden geçti

6 saat önce

Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitim tesislerinde girdiği kampta bir haftalık "Kentsel Arama Kurtarma ve Temel İlk Yardım Eğitimi"nden geçti.

Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri eğitimden geçti, System.String[]

Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitim tesislerinde girdiği kampta bir haftalık "Kentsel Arama Kurtarma ve Temel İlk Yardım Eğitimi"nden geçti.


Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yine Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde kampa girdi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından üyelere yönelik bir hafta uygulanan teorik ve pratik eğitim programında; temel ilk yardım, kamp yeri seçimi, çadır kurulumu, kamp kurma, temel afet bilinci, arama kurtarma ekiplerinin yapısı, olay yeri yönetimi, kişisel donanım ve güvenlik tedbirleri, aydınlatma sistemi ve malzemelerinin kullanımı, arama kurtarma teknikleri ve malzemelerin kullanımı, kuleden iniş eğitimi, kentsel arama ve kurtarma saha uygulamaları, gece gündüz tatbikatları, değerlendirme ve sınavına tabi tutuldular.


Eğitim sonunda başarılı olan Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu üyelerine sertifikaları Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan tarafından düzenlenen törenle verildi. - AFYONKARAHİSAR

Dumlupınar Üniversitesi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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