Arama Kurtarmada Stk'larla İş Birliği Genişliyor

AFAD, afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülebilmesi için düzenlediği arama kurtarma sivil toplum kuruluşları istişare toplantılarını sürdürüyor.

AFAD, afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülebilmesi için düzenlediği arama kurtarma sivil toplum kuruluşları istişare toplantılarını sürdürüyor.



Toplantıların onuncusu Erzurum'da gerçekleştirildi.



AFAD Erzurum İl Müdürlüğü'nde AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ve Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Sivas, Kars, Rize, Iğdır, Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane il müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.



Sivil toplum kuruluşlarının akreditasyonu ve gönüllülük eğitimlerinin içeriği gibi konularının görüşüldüğü toplantıda AFAD'ın ekip ve ekipmanlarıyla dünyanın en iyi arama kurtarma kurumlarından biri olduğuna vurgu yapan AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan,"Ülkemiz coğrafi koşullar yüzünden afetselliği yüksek bir ülke. Bu bizim unutmamamız gereken bir gerçek. Her türlü kötü afet senaryolarına hazırlıklı olmak durumundayız. AFAD olarak afet ve acil durumlarda koordinasyonu sağlayan kurum olarak bütün kamu ve kuruluşlarımızın yanında sivil tolum kuruluşlarıyla da işbirliği içindeyiz. AFAD olarak afetin her türüne hazır durumdayız. Yerelde bunu STK larımızında desteğini alarak dahada güçlendirmek istiyoruz. Bu toplantılarda ki amacımız STK larla bir araya gelerek neler yapabileceğimiz konusunda birbirimizi daha iyi tanıyıp arama kurtarma faaliyetlerini bir standarda kavuşturmak" diye konuştu.



Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu'da "Birbirimizi tanımak, birbirimize güvenmek ve doğru eğitimler alıp birbirimizi desteklemek durumundayız. Eğitim modülleriyle arama kurtarmadaki tüm süreçlere ilişkin dil birliği oluşturmayı hedefliyoruz. Ortak çalışabilmek için öncelikle ortak dil konuşmalıyız" diye konuştu.



Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantı STK'larının görüş ve taleplerinin değerlendirilmesi ile sona erdi. - ERZURUM

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